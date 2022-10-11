أدنى مستوى للبطالة في بريطانيا خلال 5 عقود

المصدر: لندن - د ب أ

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أظهرت أحدث إحصاءات بريطانية انخفاض معدل البطالة لأدنى مستوى منذ نحو 50 عاماً.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» عن مكتب الإحصاء الوطني القول، إن معدل البطالة تراجع إلى 3.5% خلال 3 أشهر حتى أغسطس الماضي، فيما تعد أدنى نسبة منذ مطلع 1974.

ومع ذلك، ما زال هناك ضغط على الأجور، حيث لا تتماشى الزيادات في الأجور الاعتيادية مع ارتفاع تكاليف المعيشة.

وذكر المكتب أنه إذا أخذ زيادة الأسعار في الاعتبار، سوف نجد أن قيمة الأجور الاعتيادية قد تراجعت بنسبة 2.9%.

وأضاف المكتب أن الأجور الاعتيادية، باستثناء الحوافز، ارتفعت بنسبة سنوية تقدر بنحو 4.5 % خلال الفترة من يونيو حتى أغسطس الماضيين.

وكشف المكتب عن أن هذا أعلى زيادة للأجور الاعتيادية بعيداً عن فترة جائحة كورونا.

كما تراجع عدد الوظائف الشاغرة خلال 3 أشهر حتى سبتمبر الماضي بواقع 46 ألف وظيفة، ليصل الإجمالي إلى مليون و246 ألفاً، وهو ما يعد أكبر تراجع منذ منتصف 2020 خلال فترة جائحة كورونا.

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