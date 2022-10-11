صندوق النقد يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي 2023 إلى 2,7 %

المصدر: واشنطن - أ ف ب

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خفض صندوق النقد الدولي الثلاثاء توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في 2023 إلى 2,7 % فيما تعاني الدول من تبعات غزو روسيا لأوكرانيا وغلاء الأسعار.

وقال بيار أوليفييه غورينشاس المستشار الاقتصادي في الصندوق في تحديث لتوقعات نمو الاقتصاد العالمي "يجب توقع الأسوأ وكثير من الناس سيعانون في العام 2023".

وأكد ان أكبر ثلاثة اقتصادات في العالم ستستمر بتسجيل تباطؤ.

وأبقى الصندوق على توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في 2022 على 3,2 %.

إلى ذلك خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو بالنسبة للصين في العام الحالي و2023، في وقت تتسبب قيود صارمة للحد من كوفيد وأزمة في قطاع العقارات في تباطؤ ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

ويتوقع أن يسجل الناتج المحلي الاجمالي للصين نمواً بنسبة 3,2 % هذا العام و4,4 % العام القادم، على ما أعلن الصندوق في توقعاته الفصلية للاقتصاد العالمي، أي بتراجع قدره 0,1 نقطة مئوية و0,2 نقطة مئوية على التوالي مقارنة بتوقعاته في يوليو.

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