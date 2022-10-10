الذهب لأدنى مستوى في أسبوع بضغط مخاوف من رفع الفائدة الأمريكية

المصدر: لندن - رويترز

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تراجعت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى لها في أسبوع اليوم الاثنين، بعدما عززت البيانات عن الوظائف الأمريكية التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيواصل رفع أسعار الفائدة بشكل حاد.

وتراجعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.5 % إلى 1686.55 دولاراً للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 06:23 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ الثالث من أكتوبر. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.8 % إلى 1695.70 دولاراً للأوقية.

واستقر مؤشر الدولار بعد أن لامس أعلى مستوى في أسبوع يوم الجمعة. ومن شأن قوة الدولار أن تجعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة لحاملي العملات الأخرى.

وأظهرت بيانات يوم الجمعة تباطؤ نمو الوظائف في الولايات المتحدة بشكل معتدل في سبتمبر، وانخفاض معدل البطالة، ما يشير إلى مرونة الاقتصاد ويبدد الآمال في تراجع الاحتياطي الاتحادي عن نهجه في وقت قريب.

وسيركز المستثمرون الآن على بيانات التضخم الأمريكية التي ستصدر هذا الأسبوع. ومن المتوقع أن يتباطأ تضخم أسعار المستهلكين العام إلى 8.1 % سنوياً، لكن من المتوقع أن يتسارع المعيار الأساسي إلى 6.5 % من 6.3 %.

وتراجعت أسعار الذهب أكثر من 350 دولاراً للأوقية منذ أن تجاوزت ألفي دولار في مارس، وسط تشديد السياسة النقدية الأمريكية.

وقال وانج تاو المحلل الفني في رويترز، إنه من المتوقع أن تنخفض أسعار الذهب في المعاملات الفورية إلى ما بين 1660 و1674 دولاراً للأوقية، مع فقد المعدن النفيس مكاسبه بشكل أو بآخر بعدما وصل إلى 1689 دولاراً.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت أسعار الفضة في المعاملات الفورية 1.9 % إلى 19.73 دولاراً للأوقية بعد أن سجلت أدنى مستوى في أسبوع واحد. وتراجع البلاتين 0.6 % إلى 906.90 دولارات، بينما تراجع البلاديوم 0.1 % إلى 2179.49 دولاراً.

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