«إيزي جيت» تتوقع خسائر في 2022

المصدر: لندن - د ب أ

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يأمل المستثمرون أن تكشف شركة «إيزي جيت» البريطانية، للطيران منخفض التكاليف، عن تسجيل مبيعات أقوى من موسم الصيف الحرج، حيث تتوقع أن تتكبد خسائر حادة بالنسبة للعام بأكمله.

وذكرت وكالة «بي ايه ميديا» أنه من المتوقع أن تعلن الشركة عن تسجيل خسائر بقيمة 177 مليون جنيه استرليني، عندما تكشف عن إحصاءاتها للعام بأكمله الخميس المقبل.

مع ذلك، من المتوقع أن تعزز إيرادات الربع الأخير من نتائج الشركة، حيث توقع المحللون في هيئة «جودبودي» المالية تسجيل أرباح بقيمة 474 مليون جنيه استرليني خلال هذا الربع.

وقالت الهيئة إنها تتوقع تسجيل خسائر أكبر عن التوقعات بواقع 40 مليون جنيه استرليني، لأنها أخذت في الاعتبار الانخفاض الأخير في قيمة الجنيه الاسترليني وتداعيات تكاليف الوقود.

وكان المسافرون قد واجهوا إلغاءات لرحلات طيران على مدار الصيف، حيث تعرضت مطارات مثل هيثرو لنقص في العمالة، جعلها تواجه صعوبة في التعامل مع ارتفاع الطلب على السفر للخارج.

وقالت إيزي جيت إن عملياتها عادت لمستوياتها الطبيعية منذ يوليو الماضي، كما أن عمليات إلغاء الرحلات الجوية على مدار اليوم أقل مقارنة بمستويات ما قبل جائحة كورونا.

وكانت الشركة قد نقلت 16 مليون راكب في يوليو وأغسطس الماضيين، حيث تأمل أن يؤدي ذلك لتعزيز الإيرادات بالربع الأخير.

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