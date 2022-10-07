الفاو: تراجع أسعار الغذاء عالمياً للشهر السادس في سبتمبر

المصدر: روما – رويترز

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تراجع مؤشر أسعار الغذاء لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) التابعة للأمم المتحدة للشهر السادس على التوالي في سبتمبر، منخفضاً من أعلى مستوياته على الإطلاق والتي سجلها في وقت سابق من العام في أعقاب الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وقالت الفاو اليوم الجمعة إن مؤشرها، الذي يتابع أسعار السلع الغذائية الأكثر تداولاً في العالم، بلغ في المتوسط 136.3 نقطة الشهر الماضي مقابل مستوى معدل إلى 137.9 نقطة في أغسطس.

وكان رقم أغسطس في السابق 138.0.

وهبط المؤشر من مستوى قياسي بلغ 159.7 في مارس. ومع ذلك، فإن قراءة سبتمبر أعلى 5.5 % عنها قبل عام.

والانخفاض الأخير مدفوع بتراجع بنسبة 6.6 % على أساس شهري في أسعار الزيوت النباتية، وساهمت زيادة الإمدادات وتراجع أسعار النفط في الانخفاض.

كما تراجعت أسعار السكر ومنتجات الألبان واللحوم بأقل من نقطة مئوية واحدة، مما خفف من الضغوط التضخمية.

على النقيض من ذلك، ارتفع مؤشر الفاو لأسعار الحبوب 1.5 %على أساس شهري في سبتمبر، مع زيادة أسعار القمح 2.2 %بسبب المخاوف إزاء ظروف الجفاف في الأرجنتين والولايات المتحدة، وقوة صادرات الاتحاد الأوروبي وزيادة الضبابية المحيطة باستخدام موانئ البحر الأسود الأوكرانية بعد نوفمبر.

وارتفعت أسعار الأرز 2.2 %، فيما يرجع جزئيا إلى المخاوف حيال تأثير الفيضانات العارمة التي اجتاحت باكستان مؤخراً.

وفي تقديرات منفصلة للعرض والطلب على الحبوب، خفضت الفاو توقعاتها لإنتاج الحبوب العالمي عام 2022 إلى 2.768 مليار طن من 2.774 مليار في العام السابق.

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