تباطؤ وتيرة ارتفاع أسعار المنازل بمنطقة اليورو في الربع الثاني

المصدر: فرانكفورت - د ب أ

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تباطأت وتيرة ارتفاع أسعار العقارات في منطقة اليورو خلال الربع الثاني من العام الجاري، للمرة الأولى خلال عامين، في ظل تراجع الثقة جراء الحرب الدائرة في أوكرانيا وارتفاع معدلات التضخم التي دفعت البنك المركزي الأوروبي إلى تشديد السياسات المالية.

وذكر مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) في بيان أوردته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة أن أسعار العقارات ارتفعت في الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 9.3 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مقابل 9.8 % في الربع السنوي السابق عليه.

وبعد انتعاش أسواق العقارات خلال فترة جائحة كورونا، أصبح ارتفاع تكاليف الاقتراض والزيادة في تكاليف المعيشة يهددان حجم الطلب على العقارات.

وذكر باحثون في البنك المركزي الأوروبي الشهر الماضي أن عوامل، من بينها زيادة الطلب على العقارات الأكبر حجماً التي تسمح بالعمل من المنزل، ربما تدعم الطلب على المنازل.

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