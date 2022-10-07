تعيين أندريه بيشني محافظاً للبنك المركزي الأوكراني

المصدر: د ب ا

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صادق البرلمان الأوكراني اليوم الجمعة على تعيين أندريه بيشني محافظا للبنك المركزي الأوكراني.

وأعلن النائب الأول لرئيس اللجنة المعنية بالسياسة المالية والضريبية والجمركية بالبرلمان الأوكراني، ياروسلاف زيليزنياك المصادقة على تعيين بيشني، عبر حسابه على موقع تليغرام، وفقا لوكالة الأنباء الأوكرانية " أوكرين فورم".

وصوت 290 نائبا بالبرلمان لصالح القرار.

ويحل بيشني محل كيريلو شيفتشينكو، الذي تقدم باستقالته يوم الثلاثاء الماضي، بشكل مفاجئ للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لأسباب متعلقة بالحالة الصحية.

وقال شيفشينكو /49 عاما/ في بيان أصدره البنك الأوكراني الوطني الثلاثاء الماضي: "نظرا لمسائل صحية لم يعد ممكنا تجاهلها بعد الآن، اتخذت قرارا صعبا".

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن نزاعا بين وزارة المالية والبنك المركزي اشتد مؤخرا.

وكان شيفشينكو، الذي تولى منصبه في يوليو 2020، يدعم الادخار بسبب عجز الموازنة المزمن وأعرب عن قلقه بشأن اقتراب أوكرانيا من التضخم المفرط. وقيام البنك المركزي بطبع اوراق مالية بالفعل لتمويل الحكومة.

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