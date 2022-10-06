اليابان نحو تقييد استخدام غاز المدينة

المصدر: البيان

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التزمت وزارة الصناعة اليابانية أمس الأربعاء بمشروع تعديل قانون أعمال الغاز للسماح للحكومة بإصدار أمر لتقييد استخدام غاز المدينة من قبل الشركات الكبرى إذا أصبح هناك خلل في عملية العرض والطلب.

وتهدف المراجعة المخطط لها، بحسب وكالة (جيجي برس)، إلى تطوير نظام للحد من الطلب خلال أوقات الطوارئ، حيث يتزايد عدم اليقين بشأن الشراء المستقر من الخارج للغاز الطبيعي المسال، وهو مادة خام لغاز المدينة.

تمت الموافقة على مشروع المراجعة فى اجتماع امس لقسم الاقتصاد والتجارة والصناعة بالحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم. وتهدف الحكومة إلى سن القانون المعدل في أسرع وقت بعد تقديم المشروع إلى الجلسة الاستثنائية الجارية للبرلمان، والتي بدأت يوم الاثنين.

ستصدر الحكومة أمر تقييد استخدام الغاز في المدينة إذا تجاوز الطلب العرض حتى بعد دعوة جميع الأسر والشركات لتوفير غاز المدينة طواعية ومطالبة الشركات الكبرى على أساس واحد تلو الآخر بفعل الشيء نفسه.

وفقًا لمسودة المراجعة، سيُسمح للحكومة بإصدار الحد الأدنى من قيود الاستخدام اللازمة إذا كانت هناك مخاوف من أن يكون لنقص الغاز آثار سلبية على الاقتصاد المحلي وحياة الناس.

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