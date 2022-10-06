"فيتش" تخفّض تصنيف الآفاق الاقتصادية للديون البريطانية من "مستقر" إلى "سلبي"

المصدر: أ ف ب

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خفّضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني اليوم الخميس درجة الآفاق الاقتصادية للديون السيادية البريطانية من "مستقرةّ" إلى "سلبية"، لتحذو بذلك حذو وكالة "إس إند بي"، التي اتّخذت قراراً مماثلاً بعد أن أعلنت حكومة المملكة المتّحدة عن برنامج ضخم لخفض الضرائب.

وقالت فيتش في بيان إنّ "الحزمة المالية الكبيرة وغير المموّلة التي تمّ الإعلان عنها في إطار خطة النمو الحكومية الجديدة يمكن أن تؤدّي إلى زيادة كبيرة في العجز المالي على المدى المتوسط".

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