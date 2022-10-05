فرنسا تملأ منشآت تخزين الغاز استعداداً للشتاء

المصدر: د ب ا

ت + ت - الحجم الطبيعي

ذكرت هيئة تنظيم الطاقة في فرنسا اليوم الأربعاء، أن البلاد ملأت منشآت تخزين الطاقة استعدادا للشتاء.

وأصبحت منشآت التخزين ممتلئة بنسبة أكثر من 99 %. وجاء مخزون الطاقة أعلى من المتوسط بكثير في السنوات الأخيرة، حيث بلغ نحو 130 تيراواط/ساعة.

وتمثل كمية الغاز التي جرى تخزينها نحو ثلثي احتياطي الطاقة لكل الأفراد والشركات متوسطة وصغيرة الحجم في الشتاء.

وبالإضافة إلى الغاز المخزن، تريد فرنسا الاعتماد على تبادل الطاقة مع الدول المجاورة، بحسب هيئة تنظيم الطاقة.

ولتلبية الاحتياجات خلال الشتاء، سوف يتم استيراد الغاز من النرويج. وسوف يستخدم الغاز الطبيعي المسال أيضا.

وفي ضوء ارتفاع أسعار الطاقة، حثت السلطات الجميع على بذل الجهود لخفض استهلاك الطاقة.

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