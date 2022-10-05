نحو ثلث الألمان لا يستطيعون تغطية نفقات غير متوقعة

المصدر: د ب ا

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أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في ألمانيا أن النفقات غير المتوقعة تتجاوز الآن الموارد المالية المتاحة لنحو ثلث السكان.

وذكر المكتب في فيسبادن اليوم الأربعاء أن 9ر31% من سكان ألمانيا لم يتمكنوا العام الماضي من تدبير1150 يورو أو أكثر من ميزانيتهم بصورة مفاجئة.

ووفقا لحسابات الإحصائيين في فيسبادن، كانت هذه المجموعة في ألمانيا أكبر من نظيرتها في فرنسا (6ر27%) وهولندا (1ر15٪). وبحسب البيانات، فإن أكثر من 40% من السكان في رومانيا وكرواتيا واليونان وقبرص ولاتفيا ليس لديهم احتياطيات مالية كافية لتغطية نفقات كبيرة غير مخطط لها.

وذكر المكتب أن الدخل السنوي الصافي لنحو 40% من الألمان في عام 2021 كان يقل عن 22 ألف يورو، وبلغ صافي الدخل المعادل لنحو 20% من الألمان أقل من 16 ألفا و300 يورو في العام.

ويُقصد بالدخل المعادل نصيب الفرد من المدخرات في الأسرة متعددة الأفراد، بحسب بيانات المكتب. في المقابل بلغ صافي الدخل السنوي لـ40% آخرين من السكان 28 ألفا و400 يورو أو أكثر.

ووفقا للإحصائيين، فإن 40% من السكان ذوي الدخل الأدنى غالبا ما يشملون أفرادا من أسر وحيدة العائل. وبلغ الدخل الصافي المعادل لنحو ثلثيهم أقل من 22 ألف يورو سنويا في عام 2021، وبلغ صافي الدخل المعادل لدى ثلث آخر منهم أقل من 16300 يورو.

وهناك أيضا العديد من البالغين الذين يعيشون بمفردهم في المجموعات ذات الدخل المنخفض: أكثر من نصف هذه المجموعة (2ر53%) يكسبون أقل من 22 ألف يورو سنويا، وما يقرب من ثلثهم (2ر32%) يقل دخلهم عن 16300 يورو.

وبحسب البيانات، فإن حوالي نصف المتقاعدين (1ر50%) كان لديهم دخل صافٍ يقل عن 22 ألف يورو في عام 2021، وحوالي ربعهم (6ر24%) كان لديهم دخل صاف أقل من 16300 يورو.

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