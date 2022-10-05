الذهب يتراجع بأكثر من دولارين في المعاملات الفورية

المصدر: وام

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تراجعت أسعار الذهب العالمية خلال تداولات اليوم، لتفقد أكثر من دولارين في المعاملات الفورية.

ووفقا لبيانات الأسواق العالمية، نزلت أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 0.15% أو ما يعادل 2.65 دولار لتصل إلى 1723.72 دولار للأونصة، وذلك بحلول الساعة "11:01 صباحاً بتوقيت الإمارات".

بينما زادت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة بلغت 0.1% تعادل 1.85 دولار لتصل إلى 1732.5 دولار للأونصة.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة بنسبة 0.59% إلى 20.97 دولار للأوقية، بينما نزل البلاتين بنسبة 0.15% إلى 933.4 دولار، في حين صعد البلاديوم بنحو 0.13% إلى 2333.02 دولار.

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