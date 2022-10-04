أكسيونا تستخدم آلات البناء الكهربائية في مشروعاتها

المصدر: دبي - البيان

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اشترت أكسيونا أخيراً آلات كهربائية من خلال قسم إدارة الأصول لاستخدامها في مشروعات الإنشاءات التي تقوم بها الشركة في جميع أنحاء العالم وهذا جزء من التزامها التخفيف من آثار تغير المناخ.

هذا المشروع التجريبي – الذي يعد جزءاً من خطة الشركة لإزالة الكربون - يجعل أكسيونا أول شركة إنشاءات إسبانية تستثمر في هذا النوع من الآلات الكهربائية.

وقد اشترت أكسيونا على وجه التحديد أربع روافع متداخلة ومركبتي تفريغ بحوض دوار للاستخدام بشكل أساسي في مشروعات البناء الحضري. وبفضل التشغيل الكهربائي بنسبة 100٪ فقد تراجعت انبعاثات الملوثات ومستويات الضوضاء في الموقع إلى حد كبير.

وقد تم تسليم أولى الروافع - التي اشترتها أكسيونا من الشركة المصنعة الدولية JCB من موزعها WALKIA - في مستودع الآلات التابع لشركة أكسيونا في إشبيلية. وبعد إجراء سلسلة من الاختبارات يجرى استخدامها في مشروع لبناء المساكن في مقاطعة قادس. ومن المتوقع أن يتم تسليم الآلات الثلاث الأخرى إلى أكسيونا قبل نهاية هذا العام.

وتشير التقديرات العامة إلى أن استخدام هذه الآلات الكهربائية يمكن أن يقلل ما يصل إلى 100 طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وتماشياً مع أحدث الدراسات العلمية عن تغير المناخ تتعهد أكسيونا خفض انبعاثاتها المباشرة وتلك الناتجة عن استهلاكها الطاقة بنسبة 60٪ بين عامي 2017 و2030 رغبة منها في تحقيق الهدف الأكثر طموحاً في اتفاقية باريس للمناخ ألا وهو الحد من الاحتباس الحراري العالمي إلى ما لا يزيد على 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية.

ومن بين التدابير التي نفذتها أكسيونا لتحقيق هذا الهدف إطلاق الشركة (صندوق إزالة الكربون) لتمويل المشروعات التي يمكن أن تقلل بشكل كبير من الانبعاثات. ويعد شراء أكسيونا هذه الآلات الكهربائية إحدى تلك المبادرات التي ستتلقى الدعم من صندوق إزالة الكربون التابع للشركة.

أكسيونا شركة عالمية رائدة في توفير الحلول التجديدية لاقتصاد خالٍ من الكربون. وتقدم خدماتها في مجالات الطاقة المتجددة ومعالجة المياه وإدارتها وأنظمة النقل والتنقل الفعالة بيئياً، والبنية التحتية المرنة وما إلى ذلك. إن الشركة محايدة للكربون منذ عام 2016. وقد سجلت أكسيونا مبيعات بلغت 8.1 مليارات يورو في عام 2021 ولها وجود تجاري في أكثر من 60 دولة.

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