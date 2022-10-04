الاتحاد الأوروبي يسعى لـ«الاستقلال» عن الوقود الاحفوري الروسي

المصدر: د ب ا

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وافق وزراء مالية الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء في لوكسمبورج على كيفية تمويل وتخصيص 20 مليار يورو ( 8ر19 مليار دولار) اللازمة للحد من اعتماد الكتلة الأوروبية على واردات الطاقة الروسية خلال الاعوام المقبلة.

وقال وزير مالية التشيك زبينيك ستانجورا، الذي يترأس المباحثات، في بيان صحفي" اليوم حققنا خطوة كبيرة نحو تعزيز استقلال الاتحاد الأوروبي عن الوقود الاحفوري الروسي".

وكتب فالديس دومبروفسكيس المفوض الأوروبي لشؤون الاقتصاد في تغريدة " سوف يساعد ذلك في تحسين أمن الطاقة الأوروبي ومواجهة ارتفاع أسعار الطاقة من خلال الاستثمار سريعا في الأمور الأكثر أهمية".

واتفق الوزراء اليوم على أنه يجب جمع الأموال من خلال أخذ الموارد من صندوق الابداع بالاتحاد الأوروبي وبيع تراخيص انبعاثات ثاني أكسيد الكربون للقطاعات بصورة أسرع من المتوقع.

ويعد جمع الـ20 مليار يورو جزءا من خطة للمفوضية الأوروبية لجمع ما يصل إلى 300 مليار يورو على هيئة قروض ومنح لتعزيز الاستثمارات في الطاقة المتجددة، كمواجهة طويلة المدى لأسعار الطاقة المرتفعة في الاتحاد الأوروبي نتيجة الحرب الروسية في أوكرانيا.

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