استطلاع: مناخ الاستهلاك في ألمانيا آخذ في التدهور

المصدر: د ب ا

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كشف استطلاع أجراه الاتحاد الألماني لتجار التجزئة خلال أكتوبر الجاري أن مناخ الاستهلاك في ألمانيا آخذ في التدهور.

وقال الاتحاد اليوم الثلاثاء في برلين خلال نشر مؤشره لمناخ المستهلكين: "زيادة تكاليف المعيشة وتكاليف الطاقة المرتفعة أدى إلى إضعاف إنفاق المستهلكين بشكل كبير. ميلهم للشراء ينخفض إلى أدنى مستوى جديد على الإطلاق".

ويتوقع الاتحاد لذلك زيادة التحفظ في الشراء خلال الأشهر المقبلة وحتى ربيع عام 2013، والذي من المحتمل أن يكون أيضا أقل من مستوى ما قبل كورونا.

وجاء في بيان الاتحاد: "على الرغم من عدم وجود مؤشرات على حدوث تباطؤ في سوق العمل حتى الآن، فإن المستهلكين متشائمون بشأن تطور دخلهم الراهن".

وأشار الاتحاد إلى أن التوقعات الاقتصادية آخذة أيضا في التدهور. وجاء في البيان: "في الأشهر المقبلة يتوقع المستهلكون أيضا زيادة الأسعار"، وأشار الاتحاد إلى أن المواطنين لا يتوقعون انفراجة في وضعهم الاقتصادي في المستقبل القريب، وبالتالي يقللون من استهلاكهم.

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