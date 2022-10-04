الذهب يسجل أعلى مستوى في 3 أسابيع

المصدر: رويترز

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سجلت أسعار الذهب أعلى مستوى منذ ثلاثة أسابيع اليوم الثلاثاء، محفزة جميع المعادن النفيسة على تحقيق مكاسب، مع تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية مجددا بعد تسجيل أعلى مستوياتها منذ أعوام، مما أعاد الجاذبية للمعدن النفيس الذي لا يحقق عائدا.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 2.5 بالمئة إلى 1707.20 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0725 بتوقيت جرينتش، بعد أن لامس في وقت سابق أعلى مستوى منذ 13 سبتمبر أيلول عند 1710.39 دولار.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.9 بالمئة إلى 1717.60 دولار.

وهبط مؤشر الدولار 0.5 بالمئة، مما جعل الذهب أقل تكلفة للمشترين في الخارج. كما انخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، قفز سعر الفضة في المعاملات الفورية بنسبة واحد بالمئة إلى 20.96 دولار للأوقية، بعد أن سجل في وقت سابق من المعاملات أعلى مستوى منذ يونيو حزيران.

كما قفز سعر البلاديوم بما يصل إلى 4.2 بالمئة قبل أن يسجل صعودا 3.3 بالمئة في أحدث التعاملات إلى 2294.79 دولار، وصعد البلاتين 1.2 بالمئة إلى 912.85 دولار للأوقية.

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