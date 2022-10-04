«أوبك+» نحو تخفيض الإنتاج والخام يقفز %4

المصدر: (لندن – رويترز)

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قالت مصادر في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أمس إن مجموعة «أوبك+» تبحث إجراء تخفيضات في الإنتاج تزيد على مليون برميل يومياً وإن التخفيضات الطوعية من أي دولة عضو منفردة يمكن أن تكون إضافة إلى ذلك مما يجعله الخفض الأكبر منذ عام 2020. وقفزت أسعار النفط نحو 4 دولارات مع اتجاه المنتجين نحو أكبر خفض منذ جائحة «كورونا»، في محاولة لدعم السوق.

وخلال التعاملات ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 3.46 دولارات أو 4.1 % إلى 88.60 دولاراً.

ومن المقرر عقد الاجتماع الذي سيبحث التخفيضات غداً وهو أول اجتماع بالحضور الشخصي منذ مارس 2020، على خلفية انخفاض أسعار النفط وتقلب حاد في الأسواق على مدى شهور مما دفع السعودية، المنتج الرئيسي في أوبك، إلى القول إن المجموعة يمكن أن تخفض الإنتاج.

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