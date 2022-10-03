«أوبك+» تبحث خفض إنتاج النفط بما يزيد على مليون برميل يومياً

المصدر: لندن - رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال مصدر في «أوبك» إن مجموعة «أوبك+» لمنتجي النفط تبحث تخفيضات محتملة للإنتاج بأكثر من مليون برميل يومياً، باستبعاد أي تخفيضات طوعية من قبل أي دولة عضو بمفردها.

وتعقد منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» وحلفاؤها، وهي مجموعة تعرف باسم «أوبك+»، أول اجتماع بالحضور الشخصي لها منذ 2020 في فيينا يوم الأربعاء لتحديد سياسة الإنتاج.

وأفاد المصدر، «قد يكون اللقاء مهماً مثل اجتماع أبريل 2020»، في إشارة إلى الاجتماع الذي اتفقت فيه «أوبك+» على تخفيضات قياسية للإمدادات مع تأثير جائحة (كوفيد19) على الطلب.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز