التضخم في تركيا لأعلى مستوى منذ 24 عاماً

المصدر: د ب ا

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ارتفع معدل التضخم في تركيا خلال شهر أيلول/سبتمبر الماضي ليصل لأعلى مستوى منذ منتصف 1998، ويرجع ذلك إلى سياسة البنك المركزي التجريبية التي أبعدت المستثمرين الأجانب وأدت لتراجع قيمة العملة المحلية " الليرة"، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وأظهرت بيانات مكتب الاحصاء التركي اليوم الاثنين ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة 5ر83% على أساس سنوي في سبتمبر الماضي.

وارتفع معدل التضخم على أساس شهري بنسبة 1ر3%، وهو أقل من التوقعات.

وكان البنك المركزي التركي قد قال في آخر توقعاته التي أطلقها في يوليو الماضي إن معدل التضخم سوف يصل لذروته بحلول تشرين الأول/أكتوبر حيث سوف يتراوح ما بين 80% و 90%..

وتتوقع الحكومة أن يتراجع إلى 65% في نهاية العام.

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