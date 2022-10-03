«أوبك+» تبحث الأربعاء خفض الإنتاج

المصدر: (دبي - رويترز)

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قالت مصادر في منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» لرويترز أمس، إن تكتل «أوبك+»، الذي يضم 10 دول من خارج أوبك، سيبحث خفض إنتاج النفط أكثر من مليون برميل يومياً عندما يجتمع بعد غدٍ الأربعاء. وهذا الرقم أعلى بقليل من تقديرات الخفض التي كانت مطروحة الأسبوع الماضي والتي تراوحت بين 500 ألف برميل ومليون برميل يومياً. وستستضيف فيينا أول اجتماع منذ مارس 2020 بالحضور الشخصي لتكتل «أوبك+» الذي يضم الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من خارج المنظمة من بينهم روسيا. وذكر أحد المصادر أن الاجتماع «يُعقد في وقت عالمي شديد الأهمية».

ويجري التشاور لخفض الإنتاج وسط تقلبات تشهدها السوق وتراجع لأسعار النفط عن المستويات التي سجلتها في مارس وكانت الأعلى في عدة سنوات.

وسبق أن أشارت السعودية، أكبر المنتجين في «أوبك» في أغسطس إلى إمكانية تخفيض الإنتاج لتصحيح أوضاع السوق.

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