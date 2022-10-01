أجور العاملات بشرق ألمانيا تفوق الرجال

المصدر: نورنبرج (ألمانيا) - د ب أ

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تتقاضى النساء العاملات في شرق ألمانيا أجوراً تزيد في المتوسط بـ 82 يورو على أجور الرجال.

جاء ذلك في إعلان أصدرته الوكالة الاتحادية للعمل في مدينة نورنبرج اليوم السبت بمناسبة قرب الاحتفال بيوم الوحدة الألمانية الموافق بعد غد الاثنين.

في المقابل، يقل متوسط أجور النساء العاملات في غرب ألمانيا بمقدار 461 يورو عن أجور الرجال.

ويعزي خبراء الوكالة سبب التفاوت في الأجور بين الرجال والنساء بين غرب وشرق ألمانيا إلى اختلاف هياكل القطاعات في شطري البلاد، مشيرين إلى أن الولايات الغربية بها المزيد من الشركات التي تعمل في مجالات يهيمن عليها الرجال مثل الصناعات التحويلية على سبيل المثال.

ورأى الخبراء أن نسبة النساء العاملات في شرق ألمانيا في مجال الإدارة العامة أو قطاع الصحة مرتفع نسبياً، ومع ذلك فإن مستوى الأجور في الغرب أعلى، إذ وصل مقدار الفرق في الأجور بين شطري البلاد في العام الماضي إلى 619 يورو.

غير أن شيئاً ما يحدث في هذه القضية، حيث كان مقدار الفرق قد وصل في 2020 إلى 650 يورو وفي عام 2017 إلى 739 يورو.

وزادت أجور العاملين بدوام كامل في شرق ألمانيا في العام الماضي بمقدار 117 يورو في المتوسط، فيما زادت أجور نظرائهم في الغرب في العام الماضي بمقدار 86 يورو فقط.

ووصل متوسط الراتب الشهري للعاملين في غرب ألمانيا إلى 3787 يورو، فيما وصل متوسط الراتب الشهري للعاملين في شرق ألمانيا إلى 2978 يورو.

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