كوريا الجنوبية تسجل أطول فترة عجز تجاري منذ 1997

المصدر: د ب ا

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سجلت كوريا الجنوبية أطول فترة عجز تجاري منذ الأزمة المالية الآسيوية التي وقعت في عام 1997 حيث أدى ارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأساسية إلى أن تتجاوز الواردات الصادرات، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء.

وأظهرت البيانات التي أصدرتها وزارة التجارة اليوم السبت، أن العجز وصل إلى 77ر3 مليار دولار في سبتمبر الماضي، في تراجع للشهر السادس على التوالي.

وارتفعت الواردات بنسبة 6ر18 % عن العام الماضي، بينما زادت الصادرات بنسبة 8ر2 %.

وتشهد الدول التي تعتمد على التصدير عجزا تجاريا متواصلا العام الجاري حيث أدت الحرب الروسية على أوكرانيا إلى زيادة أسعار الطاقة والسلع وفاقمت ضغوط التضخم.

وسجلت نسبة العجز مستوى قياسيا في كوريا الجنوبية في شهر أغسطس، كما يفاقم تراجع قيمة العملة المحلية من مشاكل المصنعين.

وأظهرت البيانات التجارية لشهر سبتمبر تراجع صادرات كوريا الجنوبية إلى الصين بنسبة 5ر6 % وإلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 7ر0 %، في حين زادت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 16 %، وإلى اليابان بنسبة 5ر2 %.



وتراجع إجمالي صادرات أشباه الموصلات بنسبة 7ر5 % في سبتمبر، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

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