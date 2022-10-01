سيتم تداولها قبل عيد الميلاد.. سك أولى العملات بصورة الملك تشارلز

المصدر: إعداد: عبدالهاني عليوات

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كشفت دار سك العملة الملكية النقاب عن العملة المعدنية الجديدة، التي تحمل صورة الملك تشارلز الثالث، والتي من المقرر أن يتم تداولها قبل عيد الميلاد.

والعملة الجديدة من فئة 50 بنساً، وصُنع تمثال الملك من قبل النحات مارتن جينينغز، ووافق عليه تشارلز شخصيًا، حسبما ذكرت دار سك العملة الملكية.

وتمشياً مع التقاليد، تتوجه صورة الملك إلى اليسار، في الاتجاه المعاكس للملكة إليزابيث الثانية.

وقال نيكولا هاول، كبير الإداريين التجاريين في دار سك العملة الملكية: "نتوقع أن يبدأ العملاء في تلقي النطاق التذكاري اعتبارًا من أكتوبر، ثم نتوقع ظهور العملة المتداولة 50 بنساً في تعامل الأشخاص على الأرجح اعتبارًا من ديسمبر".

وقال كريس باركر من متحف سك العملة الملكي لـ "ديلي ميل": "لقد اتبع تشارلز التقليد العام في العملات المعدنية البريطانية، عودة إلى تشارلز الثاني، والذي تواجه فيه صورة الملك الاتجاه المعاكس لسابقه".

كما ستظهر صورة الملك لأول مرة على فئة 5 جنيهات إسترلينية لاحقا.

ووصف باركر الصورة الجديدة بأنها "جميلة ورشيقة تعكس سنوات خدمته".

ويقول النقش اللاتيني المحيط بالصورة: "تشارلز الثالث. دي جي ريكس. F. D. 5 جنيه. 2022، والتي تُترجم إلى: "الملك تشارلز الثالث، بحمد الله، المدافع عن الإيمان".

وستبدأ صورة تشارلز بالظهور على العملات المتداولة والتذكارية، التي تنتجها دار سك العملة الملكية، خلال الأشهر المقبلة.

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