النمسا تفرض ضريبة على الانبعاثات الكربونية

المصدر: د ب ا

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تعتزم النمسا تطبيق ضريبة جديدة اعتبارا من يوم غد السبت مما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار البنزين.

تبلغ الضريبة الجديدة المعروفة باسم ضريبة تسعير ثاني أكيد الكربون 30 يورو لكل طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. في الوقت نفسه ستزيد قيمة الضريبة المفروضة على الطن سنويا. وطبقت ألمانيا ضريبة مماثلة في وقت سابق.

وبحسب تقديرات معهد فيفو الاقتصادي النمساوي فإن الضريبة الجديدة ستضيف 6ر8 سنت إلى سعر لتر البنزين و9ر9 سنت إلى سعر لتر الديزل (السولار).

وأشار أحدث مسح أسعار في الاتحاد الأوروبي إلى أن متوسط سعر البنزين في النمسا يبلغ 68ر1 يورو (63ر1 دولار) في حين يبلغ سعر الديزل 92ر1 يورو (87ر1 دولار) قبل تطبيق الضريبة الجديدة.

وأجلت الحكومة الائتلافية للمحافظين والخضر في النمسا تطبيق هذه الضريبة من يوليو الماضي إلى أكتوبر المقبل بسبب الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في أواخر فبراير الماضي.

وتعتزم الحكومة استخدام حصيلة الضريبة الجديدة لتمويل ما يعرف باسم مكافأة المناخ، وتتضمن صرف مساعدة تصل إلى 250 يورو لكل شخص يعيش في النمسا خلال العام الحالي.

في الوقت نفسه تعتزم الحكومة استخدام حصيلة الضريبة في العام المقبل لمكافأة الذين يسافرون بالقطارات والحافلات العامة بدلا من السيارات الخاصة.

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