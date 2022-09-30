أكبر قاعدة احتياطي للغاز الطبيعي المسال تدخل الخدمة في الصين

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت شركة الصين الوطنية للنفط البحري، مؤخراً، عن بدء ناقلة غاز طبيعي مسال محملة بـ 210.000 متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، في التفريغ بـ "ميناء الطاقة الخضراء" التابع للشركة في يانتشنغ بجيانغسو، بعد رحلة استغرقت 16 يومًا و6000 ميل بحري، وفق صحيفة "الشعب" الصينية.

وسيتم تخزين الغاز الطبيعي المسال للسفينة في صهاريج تخزين كبيرة للغاز الطبيعي المسال في "ميناء الطاقة الخضراء"، وهي أكبر قاعدة تخزين للغاز الطبيعي المسال في الصين.

وقد تم بناء 10 صهاريج تخزين كبيرة للغاز الطبيعي المسال، بسعة إجمالية للخزان تبلغ 2.5 مليون متر مكعب في المرحلة الأولى من المشروع.

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