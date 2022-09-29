الإسترليني يحقق مكاسب حادة والدولار يتراجع مقابل معظم العملات

المصدر: لندن/ نيويورك - رويترز

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ارتفع الجنيه الإسترليني في تعاملات متقلبة اليوم الخميس مع تراجع الدولار أمام معظم العملات في ظل ارتياح المستثمرين من شراء بنك إنجلترا لسندات طويلة الأجل لإعادة الاستقرار إلى السوق.

وارتفع الجنيه 1.4 % إلى 1.1034 دولار. وبعد أن كان وصل إلى أدنى مستوى منذ 37 عاماً عند 1.0327 دولار قبل 3 أيام، ارتفع الجنيه الإسترليني 6.4 % مقابل الدولار.

ويرجع انتعاش العملة البريطانية جزئياً إلى تحرك بنك إنجلترا لشراء السندات. واشترى البنك المركزي اليوم الخميس سندات حكومية بريطانية بآجال استحقاق تزيد على 20 عاماً بقيمة 1.415 مليار جنيه إسترليني (1.55 مليار دولار) في اليوم الثاني من برنامج بمليارات الجنيهات الإسترلينية يهدف لتحقيق الاستقرار في السوق.

وكان الجنيه الإسترليني قد انخفض في بداية التعاملات اليوم الخميس بالتزامن مع دفاع رئيسة الوزراء ليز تراس عن ميزانية الحكومة القائمة على خفض الضرائب.

من ناحية أخرى، تراجع الدولار مقابل سلة من العملات الرئيسية حيث انخفض في أحدث التعاملات 0.1 % عند 112.454.

وصعد اليورو 0.4 % مقابل الدولار إلى 0.9767 دولار.

وأظهرت البيانات انخفاض المعنويات الاقتصادية في منطقة اليورو بأكثر من المتوقع في سبتمبر مع تراجع الثقة بين الشركات والمستهلكين الذين يشعرون أيضاً بالتشاؤم بشأن اتجاهات الأسعار في الأشهر المقبلة.

وانصب تركيز الأسواق على التضخم في ألمانيا الذي قفز إلى 10.9 % هذا الشهر، متجاوزاً التوقعات التي رجحت بلوغه 10 %.

من ناحية أخرى، ارتفع الدولار 0.3 % إلى 144.525 يناً يابانياً.

كما صعد اليوان الصيني خارج البر الرئيسي بنحو 0.5 % إلى 7.1280 للدولار بعد أن ذكرت رويترز أن السلطات أبلغت البنوك الحكومية بالاستعداد للتدخل لصالح اليوان.

وانخفض الدولار الأسترالي الحساس للمخاطر 0.6 % إلى 0.6483 دولار أمريكي.

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