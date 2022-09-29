تراجع حدة التضخم في إسبانيا أكثر من المتوقع

المصدر: د ب ا

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تراجعت معدلات تضخم أسعار المستهلك في إسبانيا بقدر أكثر من المتوقع في سبتمبر، لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ أربعة أشهر، بحسب ما كشفته الأرقام الأولية الصادرة عن مكتب الإحصاء اليوم الخميس.

وزادت أسعار المستهلك بنسبة 0ر9% على أساس سنوي في سبتمبر، بعد أن كانت قد ارتفعت بنسبة 5ر10% في أغسطس. وكان خبراء الاقتصاد يتوقعون أن يتباطأ التضخم ليصل إلى 1ر10%.

ويعود السبب الرئيسي وراء تراجع حدة التضخم إلى انخفاض أسعار الكهرباء والوقود بالمقارنة مع العام الماضي.

وباستثناء الطاقة، تراجع مستوى التضخم بشكل طفيف ليصل إلى 2ر6% في سبتمبر مقابل 4ر6% في الشهر السابق.

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