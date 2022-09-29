الذهب يهوي لأدنى مستوى في 30 شهراً

المصدر: البيان

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هوت أسعار الذهب أمس الأربعاء إلى مستوى منخفض جديد هو الأدنى خلال 30 شهرا، إذ تقوضت جاذبية المعدن النفيس وسط ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية بسبب توقعات رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة بشكل أكثر حدة.

وبحلول الساعة 08:54 بتوقيت غرينتش، هبط الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1626.79 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد تسجيل أدنى مستوى منذ أبريل 2020 عند 1613.60 دولار في وقت سابق من الجلسة، وفق "يورونيوز".

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1653.10 دولار.

وسجل الدولار، الملاذ الآمن المنافس للذهب، مستوى مرتفعا جديدا هو الأعلى خلال عقدين، مما أضر بالطلب على الذهب المقوم بالدولار من المشترين المتعاملين بعملات أخرى، فيما أدى ارتفاع أسعار الفائدة العالمية إلى تغذية مخاوف الركود في الأسواق المالية.

ولم يتمكن الذهب من الاستفادة من انهيار الأسهم في الآونة الأخيرة، إذ أدت أسعار الفائدة المرتفعة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس التي لا يدر عوائد.

كما تضرر الذهب من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى لها منذ أكتوبر 2008.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة 1.2 بالمئة إلى 18.21 دولار للأوقية بعد أن تراجعت إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 17.94 دولار في وقت سابق في الجلسة.

وتراجع البلاتين 0.9 بالمئة إلى 840.03 دولار بعد أن سجل في وقت سابق أدنى مستوى منذ الخامس من سبتمبر، وانخفض البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 2073.03 دولار.

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