المركزي الأمريكي نحو زيادتين جديدتين للفائدة

المصدر: (واشنطن - رويترز)

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قال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في أتلانتا رافاييل بوستيك، أمس، إن عدم إحراز تقدم واضح في مكافحة التضخم يعني أن المجلس سيحتاج إلى رفع أسعار الفائدة بحيث تصل إلى مستوى بين 4.25 و4.5 % بحلول نهاية العام. وأضاف بوستيك في تصريحات للصحافيين «التضخم لا يزال مرتفعاً...

مرتفعاً للغاية ولا ينخفض بسرعة كافية إلى هدفنا البالغ 2 %»، مشيراً إلى أن توقعاته الأساسية، والتي تتماشى مع متوسط توقعات زملائه، ترجح رفع سعر الفائدة 75 نقطة أساس في اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي في نوفمبر، و50 نقطة أساس في ديسمبر. ويقود مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي المعركة العالمية لمواجهة ارتفاع التضخم.

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