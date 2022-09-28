أسعار النفط ترتفع لليوم الثاني توالياً

المصدر: (رويترز

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ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء لليوم الثاني على التوالي، لترتد عن خسائرها الأخيرة على خلفية تراجع الدولار الأمريكي عن مكاسبه في الفترة الماضية وبيانات تظهر تراجعا في مخزونات الوقود الأمريكية على نحو أكبر من المتوقع وانتعاشا في طلب المستهلكين.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 3.05 دولار أو 3.5 بالمئة لتبلغ عند التسوية 89.32 دولار للبرميل. وأغلقت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي مرتفعة 3.65 دولار أو 4.7 بالمئة إلى 82.15 دولار للبرميل.

وقال محللون إن أسعار النفط، التي انخفضت بأكثر من 22 بالمئة خلال الربع الثالث، ربما تكون قد وصلت إلى أدنى مستوياتها بالفعل، حيث بدأ الطلب الصيني في إظهار علامات على الانتعاش، كما تشرف مبيعات الولايات المتحدة من الاحتياطيات الاستراتيجية على الانتهاء.

وأظهرت بيانات المخزونات في الولايات المتحدة انتعاش طلب المستهلكين على الرغم من أن المعروض من منتجات التكرير ظل أقل ثلاثة بالمئة خلال الأسابيع الأربعة الماضية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتراجعت مخزونات الخام الأمريكية 215 ألف برميل في الأسبوع الأخير، بينما انخفضت مخزونات البنزين 2.4 مليون برميل ومخزونات نواتج التقطير 2.9 مليون برميل، مع تراجع نشاط التكرير بفعل حوادث تعطل.

وانخفض نشاط التكرير لكن المصافي لا تزال تعمل بنسبة 90.6 من طاقتها الإجمالية في الولايات المتحدة، وهي أعلى نسبة في هذا الوقت من العام منذ عام 2014، بفعل ازدياد الطلب المحلي والطلب على الصادرات.

وسجل الدولار أعلى مستوى له منذ عقدين مقابل سلة من العملات الرئيسية اليوم الأربعاء قبل أن ينكص على عقبيه. ويساهم ارتفاع الدولار في تقليل الطلب على النفط حيث يصبح أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وخفض بنك جولدمان ساكس توقعاته لأسعار النفط للعام 2023 أمس الثلاثاء بسبب التوقعات بضعف الطلب وارتفاع الدولار، لكنه قال إن خيبة الأمل على مستوى العالم بشأن الإمدادات عززت توقعاته بشأن الاتجاه الصعودي طويل الأجل.

وارتدت الأسهم العالمية عن أدنى مستوياتها منذ عامين اليوم الأربعاء بعد أن قال بنك إنجلترا إنه سيتدخل في سوق السندات لوقف ارتفاع هائل في تكاليف الاقتراض، مما قلل مخاوف المستثمرين من استشراء الاضطرابات في النظام المالي.

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