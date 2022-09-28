تراجع قياسي للبطالة في روسيا وارتفاع التضخم

المصدر: موسكو - رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

انخفض معدل البطالة في روسيا إلى مستوى قياسي بلغ3.8‭‭ ‬‬% في أغسطس، لكن متوسط الأجور الأساسية للروس انخفض على أساس شهري، وعاد التضخم الأسبوعي، مما يرسم صورة مختلطة بشكل عام للوضع الاقتصادي للبلاد.

وارتفعت أسعار المستهلكين 0.08% في الأسبوع المنتهي في 26 سبتمبر، بعد انكماش استمر 11 أسبوعاً متتالياً، وذلك للمرة الأولى منذ أوائل مايو.

ويأتي الارتفاع بعد أقل من أسبوعين من خفض البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي إلى 7.5%، لكنه ألمح إلى أن دورة التيسير النقدي قد تنتهي قريباً.

وينزلق الاقتصاد الروسي المعتمد على الصادرات إلى الركود متأثراً بالعقوبات الغربية الشاملة، بسبب ما تسميه موسكو «عملية عسكرية خاصة» في أوكرانيا، لكن حدة الانكماش لم تكن حتى الآن بالحجم الذي تم توقعه في البداية.

وأظهرت بيانات من هيئة الإحصاء (روستات) تراجع الإنتاج الصناعي 0.1 في المئة فقط على أساس سنوي في أغسطس، لكن إنتاج السيارات انكمش 69% بشكل سنوي، وهو واحد من أكثر الصناعات تضرراً من العقوبات.

وانخفضت البطالة إلى 3.8% من القوة العاملة في روسيا في أغسطس، وهو أدنى مستوى لها منذ أن بدأت هيئة الإحصاء نشر الأرقام في عام 1992، وفقاً لقاعدة بيانات أيكون.

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