الذهب يفقد بريقه ويسجل أدنى مستوى في 30 شهراً

المصدر: لندن - رويترز

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سجلت أسعار الذهب اليوم الأربعاء مستوى منخفضاً جديداً هو الأدنى خلال 30 شهراً، إذ تقوضت جاذبية المعدن النفيس وسط ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية بسبب توقعات رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة بشكل أكثر حدة.

وبحلول الساعة 0854 بتوقيت جرينتش، هبط الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1626.79 دولاراً للأوقية (الأونصة)، بعد تسجيل أدنى مستوى منذ أبريل 2020 عند 1613.60 دولاراً في وقت سابق من الجلسة.

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 % إلى 1653.10دولاراً.

وسجل الدولار، الملاذ الآمن المنافس للذهب، مستوى مرتفعاً جديداً هو الأعلى خلال عقدين، ما أضر بالطلب على الذهب المقوم بالدولار من المشترين المتعاملين بعملات أخرى، فيما أدى ارتفاع أسعار الفائدة العالمية إلى تغذية مخاوف الركود في الأسواق المالية.

ولم يتمكن الذهب من الاستفادة من انهيار الأسهم في الآونة الأخيرة، إذ أدت أسعار الفائدة المرتفعة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس التي لا يدر عوائد.

كما تضرر الذهب من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى لها منذ أكتوبر 2008.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة 1.2 % إلى 18.21 دولاراً للأوقية بعد أن تراجعت إلى أدنى مستوى في 3 أسابيع عند 17.94 دولاراً في وقت سابق في الجلسة.

وتراجع البلاتين 0.9 % إلى 840.03 دولاراً بعد أن سجل في وقت سابق أدنى مستوى منذ الخامس من سبتمبر.

وانخفض البلاديوم 0.7 % إلى 2073.03 دولاراً.

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