رصد تسرب غاز من «نورد ستريم 1» في بحر البلطيق

المصدر: أ ف ب

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رصد تسرب للغاز في موقعين من خط أنابيب "نورد ستريم 1" الذي يربط روسيا بألمانيا في بحر البلطيق، على ما أفادت السلطات الدنماركية والسويدية الثلاثاء غداة الإعلان عن تسرب غاز في خط "نورد ستريم 2".

وافادت وزارة المناخ والطاقة الدنماركية وكالة فرانس برس في بيان أن "السلطات تبلغت الآن بوجود نقطتين أخريين لتسرب الغاز في خط أنابيب نورد ستريم 1 غير الموضوع في الخدمة أيضا لكنه يحوي الغاز"، مشيرا إلى "رفع مستوى التأهب في قطاع الكهرباء والغاز" في البلاد.



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