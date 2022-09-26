بنك إنجلترا: لن نتردد في رفع الفائدة عند الضرورة

المصدر: لندن - رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال محافظ بنك إنجلترا آندرو بايلي اليوم الاثنين إن البنك «لن يتردد» في رفع أسعار الفائدة إذا اقتضت الحاجة للوفاء بنسبة اثنين بالمئة المستهدفة للتضخم وإنه يراقب أسواق المال «عن كثب» بعد تحركات حادة شهدتها أسعار الأصول.

وسجل الجنيه الاسترليني أدنى مستوى أمام الدولار اليوم الاثنين مواصلاً خسائره التي تسارعت وتيرتها يوم الجمعة الماضي بعد أن أصدر وزير المالية الجديد كواسي كوارتينج أول بيان بشأن الخطة المالية وتعهد بخفض ضريبي كبير.

وقال بايلي في بيان «البنك يراقب التطورات في أسواق المال عن كثب في ضوء التعديل الكبير لأسعار الأصول المالية».

وأضاف «لجنة السياسات المالية لن تتردد في تغيير أسعار الفائدة إذا اقتضت الضرورة لإعادة التضخم لنسبة 2 % المستهدفة على المدى المتوسط بما يتسق مع صلاحياتها».

ورفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة إلى 2.25 % من 1.75 % يوم الخميس وثارت تكهنات اليوم الاثنين في أسواق المال عن أن المركزي سيقوم برفع طارئ للفائدة مما أسهم في تعافي الاسترليني من انخفاض سابق.

لكن بعد البيان الصادر عن البنك اعتبر المتعاملون أنه يقلل من احتمالات أي تحرك قبل اجتماعه المقبل في الثالث من نوفمبر ما أدى لمعاودة الاسترليني للانخفاض.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز