الذهب قرب أدنى مستوى في عامين ونصف مع ارتفاع الدولار

المصدر: لندن - رويترز

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انخفضت أسعار الذهب لأدنى مستوى لها منذ عامين ونصف العام اليوم، متأثرة بارتفاع الدولار وعائدات سندات الخزانة الأمريكية مع تبني البنوك المركزية الرئيسية موقفاً صارماً بشأن أسعار الفائدة لخفض التضخم.

وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1641.59 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 12:06 بتوقيت جرينتش بعدما انخفض واحداً بالمئة في وقت سابق من الجلسة إلى أدنى مستوى له منذ أبريل 2020 عند 1626.41 دولاراً.

وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 % إلى 1648.80 دولاراً.

وقال المحلل المستقل روس نورمان، «قوة الدولار وزيادة عائدات سندات الخزانة الأمريكية تدفعان الذهب عادة للانخفاض. ومع ذلك، أداء الذهب ليس سيئاً للغاية ضمن الإطار العام».

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام ست عملات رئيسية، إلى أعلى مستوى له منذ عام 2002 مدعوماً بانخفاض الجنيه الإسترليني.

وتراجعت أسعار الذهب بأكثر من 400 دولار، أو 20 %، منذ تجاوزها الحد الرئيسي البالغ 2000 دولار للأونصة في مارس، إذ رفعت البنوك المركزية الرئيسية أسعار الفائدة بشكل حاد لكبح التضخم المتصاعد.

ورفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة الأسبوع الماضي بواقع 75 نقطة أساس مما أشار إلى احتمال تطبيق زيادات أخرى.

واستقرت عائدات سندات الخزانة الأمريكية قرب أعلى مستوى لها منذ 2011 مما يزيد من تكلفة فرصة اقتناء الذهب.

وانخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.5 % إلى 18.74 دولاراً للأونصة بعد أن انخفض في وقت سابق من الجلسة إلى أدنى مستوى منذ أكثر من أسبوعين.

وارتفع سعر البلاتين 0.1 % إلى 854.93 دولاراً للأونصة وصعد سعر البلاديوم 0.3 % إلى 2073.67 دولاراً.

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