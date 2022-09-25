الفائدة الأمريكية تعصف بالأسهم العالمية

المصدر: (عواصم - وام)

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تراجعت مؤشرات الأسهم العالمية بنحو حاد وجماعي خلال تداولات الأسبوع الماضي، لتواصل هبوطها للأسبوع الثاني على التوالي بعد قيام الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة للمرة الخامسة خلال العام الجاري.

ورفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، الأربعاء أسعار الفائدة 75 نقطة أساس إلى نطاق بين 3% و3.25%، وهي المرة الثالثة على التوالي التي يرفعها بهذه النسبة. وانخفضت مؤشرات بورصة وول ستريت الأمريكية، مع نزول «ناسداك» 5.1% .

وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» القياسي 4.6% خاسراً نحو 180 نقطة ليغلق عند 3693.23 نقطة، وتراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي بنحو 1232 نقطة أو 4% ليقفل عند 29590.41 نقطة.

وعلى صعيد الأسواق الأوروبية، هبط مؤشر «يورو ستوكس 50» بنحو 6.2% ونزل مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي 7.1% . وتراجع مؤشر «كاك» الفرنسي 6.9% وهبط مؤشر «فوتسي 100» البريطاني 4.5% فيما انخفض «داكس» الألماني 6.1% وهبطت الأسهم الآسيوية بنحو جماعي.

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