خسائر حادة للأسهم العالمية بعد رفع الفائدة الأمريكية

المصدر: وام

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تراجعت مؤشرات الأسهم العالمية بنحو حاد وجماعي خلال تداولات الأسبوع الماضي، لتواصل هبوطها للأسبوع الثاني علي التوالي بعد قيام الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة للمرة الخامسة خلال العام الجاري.

ورفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، الأربعاء الماضي، أسعار الفائدة بواقع 75 نقطة أساس إلى نطاق بين 3% و3.25%، وهي والمرة الثالثة على التوالي التي يرفعها بهذه النسبة.

وانخفضت مؤشرات بورصة وول ستريت الأمريكية، مع نزول مؤشر "ناسداك"، الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا، بنسبة 5.1% تعادل 580.5 نقطة بالغاً مستوى 10867.93 نقطة.

وانخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" القياسي بنسبة 4.6% خاسراً نحو 180 نقطة ليغلق عند 3693.23 نقطة، وتراجع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 1232 نقطة أو ما نسبته 4% ليقفل عند 29590.41 نقطة.

وعلى صعيد الأسواق الأوروبية، هبط مؤشر "يورو ستوكس 50" بنحو 6.2% ليبلغ مستوى 3348.6 نقطة فاقداً نحو 221.44 نقطة، ونزل مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 7.1% توازي 30 نقطة ليصل إلى 390.4 نقطة.

وتراجع مؤشر "كاك" الفرنسي بنحو 6.9% تعادل 428.92 نقطة ليقفل عند 5783.41 نقطة، وهبط مؤشر "فوتسي 100" البريطاني بنسبة 4.5% توازي 332.47 نقطة ليغلق عند 7018.6 نقطة، فيما انخفض مؤشر "داكس" الألماني أكثر من 804 نقطة أو ما نسبته 6.1% ليغلق عند 12284.19 نقطة.

وهبطت الأسهم الآسيوية بنحو جماعي حيث تراجعت الأسواق اليابانية مع انخفاض مؤشر نيكاي القياسي في بورصة طوكيو للأوراق المالية خلال الأسبوع بنسبة 1.5% أو ما يعادل 413.8 نقطة ليغلق عند 27153.8 نقطة، بينما تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 1.2% توازي 22.4 نقطة بالغاً مستوى 1916.12 نقطة.

ونزل مؤشر بورصة بومباي سينكس نحو 741.9 نقطة أو ما نسبته 1.3% ليصل إلى 58098.92 نقطة، فيما تراجع مؤشر "إي إس آي" المركب في بورصة شنغهاي بنسبة 1.2% توازي 38 نقطة ليقفل عند 3088.37 نقطة، وانخفض مؤشر هانج سينج الصيني بنسبة 4.4% تعادل 828.4 نقطة ليقفل عند 17933.27 نقطة.

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