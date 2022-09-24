اليابان تطلق قطار "طلقة" جديداً

المصدر: البيان

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افتتح أمس الجمعة خط قطار الطلقة ”شينكانسن“ فائق السرعة جديد بقيمة 620 مليار ين يربط بين محافظتي ساغا وناغاساكي المجاورتين في منطقة كيوشو جنوب غرب اليابان.

يربط خط نيشي كيوشو شينكانسن، الذي يبلغ طوله 66 كيلومترًا، محطة تاكيو أونسن في مدينة ساغا تاكيو ومحطة ناغاساكي في مدينة ناغاساكي في غضون 23 دقيقة، باستخدام قطارات من مكونة من 6 عربات، يطلق عليها اسم كامومي، بحسب وكالة (جيجي برس)..

أعلن يوجي فوروميا، رئيس شركة سكة حديد كيوشو، التي تشغل خط قطار الطلقة، أن الشركة ملتزمة بتشغيله بأمان في حفل الافتتاح في محطة ناغاساكي.

وأعرب وزير النقل تيتسو سايتو عن أمله في أن يكون خط قطار الطلقة الجديد محبوبًا من قبل المستخدمين والمقيمين.

قال رجل يبلغ من العمر 35 عامًا من طوكيو استقل أول قطار من محطة ناغاساكي: ”أتطلع لمشاهدة معالم المدينة على طول الخط، بما في ذلك منتجع الينابيع الساخنة أوريشينو أونسن“.

قال أكيرا واتانابي، 46 عامًا من محافظة سايتاما، شمال طوكيو، والذي يخطط للسفر إلى ناغاساكي من محطة تاكيو أونسن، ”سأستمتع بمناظر خليج أومورا“.

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