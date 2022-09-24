الاحتفال باليوم الوطني للبرازيل في مطعم سوشي سامبا

المصدر: (دبي - البيان)

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يحتفل مطعم سوشي سامبا المشهور والذي تتلاقى فيه الثقافات والمأكولات اليابانية والبرازيلية والبيروفية باليوم الوطني للبرازيل الذي يخلد ذكرى استقلال البلاد في 7 سبتمبر عام 1822. وتشكل الثقافة البرازيلية النابضة بالحياة والحيوية جوهر مطعم سوشي سامبا الذي سيستعرضها في كرنفال خاص يقام من الخميس 29 سبتمبر حتى السبت 1 أكتوبر.

وسيتيح الكرنفال لذواقة الطعام الاستمتاع بأشهى الأطباق وسط أجواء تستحضر ما تشهده شوارع ريو دي جانيرو النابضة بالحياة. ويقدم المطعم، احتفاءً بهذا اليوم، أطباقاً جديدة مستوحاة من البرازيل طوال سبتمبر، ويحيي كرنفالاً مفعماً بالحيوية تتخلله عروض مميزة، ويستضيف فناناً عالمياً نهاية الشهر. ويعتبر سوشي سامبا أعلى مطعم في نخلة جميرا، ويغطي مساحة 12 ألف قدم مربع، ويقدم لضيوفه تجربة استثنائية.

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