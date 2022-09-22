طلبات إعانة البطالة الأمريكية ترتفع إلى 213 ألفاً

المصدر: واشنطن - د ب أ

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أظهر تقرير وزارة العمل الأمريكية اليوم الخميس ارتفاع طلبات إعانة البطالة خلال الأسبوع الذي انتهى في 17 سبتمبر الجاري.

وذلك بعد تسجيل انخفاضات معتدلة في طلبات إعانة البطالة الأولى خلال 5 أسابيع على التوالي.

وارتفعت طلبات إعانة البطالة إلى 213 ألف طلب، بعد تسجيل زيادة بواقع 5000 طلب، مقارنة بطلبات الأسبوع السابق التي بلغت 208 آلاف.

وكان الاقتصاديون قد توقعوا ارتفاع طلبات إعانة البطالة إلى 218 ألف طلب.

وتأتي الزيادة المعتدلة بعدما انخفضت طلبات إعانة البطالة الأسبوع الماضي لأدنى مستوى منذ الأسبوع الذي انتهى في 28 مايو الماضي.

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