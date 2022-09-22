المؤتمر العالمي للتصنيع 2022 يفتتح في خفي شرقي الصين

المصدر: البيان

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افتتح أول أمس الثلاثاء المؤتمر العالمي للتصنيع 2022 بشرقي الصين، حيث سيسلط الضوء علي أحدث المنتجات والتكنولوجيات والتطبيقات في قطاع التصنيع.

ويتضمن المؤتمر، الذي تستضيفه مدينة خفي، حاضرة مقاطعة آنهوي بشرقي الصين لمدة أربعة أيام تحت شعار "خلق عالم جميل من خلال التصنيع"، إقامة نحو 40 فعالية، بما في ذلك تنظيم معارض وندوات وأنشطة أخرى.

وتبلغ المساحة الإجمالية المخصصة للمعارض 59 ألف متر مربع، وفق "شينخوا".

وقال كريستيان وولف، رئيس التحالف العالمي للشركات الصغيرة والمتوسطة، في كلمة ألقاها عبر الفيديو خلال فعاليات افتتاح المؤتمر إن "الاقتصاد العالمي يواجه مخاطر أكبر للركود وحالة من عدم اليقين، مشيرا إلى أن عقد المؤتمر العالمي للتصنيع في تلك المرحلة الحرجة يوفر للاقتصاد العالمي منصة لتعميق التبادلات ومواصلة التعاون".

وتعرض أكثر من 640 شركة منتجاتها في المؤتمر، ون المتوقع أن يتم التوقيع على 568 مشروعا باستثمارات إجمالية تبلغ 367.7 مليار يوان (52.9 مليار دولار أمريكي) خلال الحدث، وفقا للجهة المنظمة للمؤتمر.

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