تذبذب الأسواق العالمية.. والدولار بأعلى مستوياته في 20 عاماً

المصدر: عواصم - وكالات

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تباين أداء الأسواق العالمية أمس، حيث قفز الدولار إلى أعلى مستوياته خلال 20 عاماً، وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5 %، قبل رفع متوقع على نطاق واسع لأسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي، وعقب إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التعبئة الجزئية للجيش.

وأغلقت الأسهم الآسيوية متراجعة، وقد تراجع مؤشر شنغهاي المركب في الصين بنسبة 0.17 % ليصل إلى 18ر3117 نقطة، وذلك في الوقت الذي خفض فيه بنك التنمية الآسيوي توقعات النمو بالنسبة لاقتصاد الصين.

وانخفض مؤشر هانج سينج في هونج كونج بنسبة 1.79 % ليصل إلى 62ر18444 نقطة. وتراجعت الأسهم اليابانية لأدنى مستوى منذ أسبوعين. وأغلق مؤشر نيكاي منخفضاً بنسبة 1.36 % ليسجل 13ر27313، فيما يعد أدنى مستوى إغلاق منذ 19 يوليو الماضي.

وتراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 1.36% ليصل إلى 80ر1920 نقطة، فيما يعد أدنى مستوى له منذ السابع من سبتمبر الجاري، وتراجع مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بنسبة 0.87 % ليصل إلى 21ر2347 نقطة.

وارتفعت مؤشرات أسواق الأسهم الأوروبية خلال منتصف تداولات اليوم لتعوض جميع خسائرها في التعاملات الصباحية، وارتفع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.38% أو ما يعادل 1.53 نقطة ليصل عند مستوى 404.98 نقاط.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5 % مسجلاً 1670.57 دولاراً للأوقية (الأونصة). وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 % إلى 1680.40 دولاراً للأوقية.

وسجّل الدولار قفزة إلى أعلى مستوياته خلال 20 عاماً مقابل مجموعة من العملات الكبرى الأخرى، وارتفع مؤشر الدولار الذي يقارنه بسعر عملات أخرى مثل الين الياباني واليورو والجنيه الاسترليني، 110,87 نقاط، في زيادة قياسية منذ عام 2002.

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