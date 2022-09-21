«أمازون» تعلن عن 71 مشروعاً للطاقة المتجددة في عدة دول

المصدر: سياتل (واشنطن) - د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت شركة أمازون عن العشرات من مشاريع الطاقة المتجددة اليوم الأربعاء في عدة دول.

وقالت الشركة إنها توسع أعمالها للطاقة المتجددة بإضافة 2.7 جيجا وات من الطاقة النظيفة ضمن 71 مشروعاً جديداً للطاقة المتجددة.

وتشمل الإضافات الجديدة مشاريع طاقة متجددة في البرازيل والهند وبولندا.

وأعلنت أمازون أنه فيما يتعلق بمنطقة آسيا - المحيط الهادئ، فإن أول ثلاثة مشاريع كبيرة سوف تتم في الهند، وجميع المشاريع الثلاثة تتعلق بالطاقة الشمسية في راجستان، وتمثل 420 ميجا وات من سعة الطاقة النظيفة.

كما تدشن الشركة أول مشاريع شمسية على الأسطح في فرنسا والنمسا، وأول مزرعة شمسية في بولندا.

وتتوقع الشركة أن تولد مشاريعها، بمجرد أن تبدأ العمل، 50 ألف جيجا وات في الساعة من الطاقة النظيفة، وهو ما يعادل حجم الكهرباء اللازمة لـ 4.6 ملايين منزل أمريكي سنوياً.

وتمتلك أمازون 379 مشروعاً للطاقة المتجددة في 21 دولة، تمثل 5ر18 جيجا وات من سعة الطاقة المتجددة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز