شركة الاتصالات الحكومية الفنزويلية تعتزم بيع مليون سهم

المصدر: كاراكاس - د ب أ

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أعلنت شركة الاتصالات الفنزويلية المملوكة للدولة، كومبانيا أنونيما ناسيونال دي تيليفونوس دي فنزويلا، اليوم الأربعاء اعتزامها طرح مليون سهم من الفئة «د» في أول جولة لبيع أسهم الشركة في بورصة كاراكاس للأوراق المالية.

وسيتم تحديد سعر السهم بسعر تداوله في ختام تعاملات يوم 18 أكتوبر المقبل. وبلغ سعر السهم في ختام تعاملات أمس 2ر3 بوليفار بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وسيكون لمساهمي الشركة وعمالها الحاليين والمتقاعدين والمستثمرين (صغار ومتوسطي الحجم) معاملة تفضيلية في الاكتتاب على أسهم الطرح الجديد.

وتنتهي فترة تلقي طلبات الشراء من هذه الأطراف يوم 10 أكتوبر المقبل، في حين يمكن لباقي المستثمرين تقديم طلباتهم خلال الفترة من 11 إلى 18 أكتوبر المقبل.

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