أسعار الذهب ترتفع عالمياً بأكثر من 5 دولارات

المصدر: وام

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ارتفعت أسعار الذهب العالمية خلال تداولات اليوم، لتربح أكثر من 5 دولارات.

ووفقا لبيانات الأسواق العالمية، زادت أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% أو ما يعادل 5.02 دولار لتصل إلى 1669.81 دولار للأونصة، وذلك بحلول الساعة "10:50 صباحاً بتوقيت الإمارات".

وصعدت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة بلغت 0.42% تعادل 6.95 دولار لتصل إلى 1677.95 دولار للأونصة.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة بنسبة 1.2% إلى 19.4 دولار للأوقية، بينما زاد البلاتين بنسبة 1.17% إلى 935.45 دولار، في حين انخفض البلاديوم بنحو 0.01% إلى 2170.52 دولار.

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