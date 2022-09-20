«جيم ديجيتال» تستثمر 50 مليون دولار في «اينيري» مع قرب إطلاق عملتها الرقمية للتداول

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «اينيريInery»، نظام إدارة البيانات اللامركزي، عن نجاحها باستقطاب تعهد بالاستثمار من «جيم ديجيتال ليمتد GEM Digital Limited» (GEM). وتعتبر «اينيري» نظاماً متكاملاً لإدارة البيانات بأسلوب لامركزي، ويقدم قواعد البيانات إلى عالم الويب 3.0.

وتعد «جيم ديجيتال ليمتد» شركة استثمار في الأصول الرقمية. وتتخذ من جزر البهاما مقراً لها، وتعمل الشركة باستمرار على دعم وهيكلة والاستثمار في العملات الرقمية الخدمية المدرجة ضمن أكثر من 30 منصة تداول مركزية ولامركزية حول العالم.

وتهدف Inery إلى تقديم خدمات لامركزية لإدارة البيانات إلى مستخدمي الويب 2.0 والويب 3.0 على حد سواء ضمن قطاعات متنوعة. ويستفيد مشروعها من خصائص البلوك تشين وعلاقات متينة مع قواعد البيانات الموزعة لتمكين الشركات والمطورين من تخزين البيانات والوصول إليها وتقديمها بكل سلامة وأمان ضمن بنية تحتية لامركزية. واكتسبت Inery اهتماماً واسعاً مع إطلاق أول شبكة اختبارية لها في 10 أغسطس 2022، قبيل إطلاق شبكتها الرئيسية المرتقب. وتستعد أيضاً إلى إدراج عملتها الرقمية في الربع الثالث من العام الجاري.

وعبر هذا التمويل، تهدف «اينيري» إلى توسيع حالات استخدامها، ووضعها في متناول الجمهور العام الذين لا يمتلكون خبرة كبيرة في الويب 3.0 والبلوك تشين. وباعتبار GEM صندوقاً استثمارياً راسخاً في الأسواق التقليدية، تمثل هذه الخطوة إنجازاً كبيراً لترسيخ مكانة Inery ضمن الاستخدامات الرئيسية لإدارة البيانات.

وقال الدكتور نافين سينغ، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «اينيري»: يضمن تعهد الاستثمار الذي قطعته GEM الدفع بـ «اينيري» لتغدو معياراً عالمياً في إدارة قواعد البيانات. ليس فقط في عالم الويب 3.0 وإنما في المشهد التقليدي وبين الشركات والمتخصصين على حد سواء.

يشار إلى أن عملة «اينيري» الرقمية (INR) سيتم طرحها رسمياً في الربع الثالث من العام 2022، وسيعقب ذلك وفي نفس الفترة إطلاق شبكتها.

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