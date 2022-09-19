«المركزي الأمريكي» نحو رفع الفائدة مجدداً

المصدر: (واشنطن - د ب أ)

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يتجه مسؤولو مجلس الاحتياط الاتحادي الأمريكي «البنك المركزي»، إلى زيادة أسعار الفائدة هذا الأسبوع، بمقدار 75 نقطة أساس، للاجتماع الثالث على التوالي، ويشيرون إلى أنها ستتجه إلى أكثر من 4 %، وحينئذ سيتم تثبيتها عند هذا المستوى، حسبما أفادت وكالة بلومبرغ للأنباء أمس. وقالت بلومبرغ إن الزيادة يمكن أن تصل حتى إلى أكبر من ذلك.

لكن هناك حججاً مقنعة بعدم الإقدام على زيادة مفاجئة لأسعار الفائدة، بواقع 100 نقطة أساس، حيث من المحتمل أن تسود عندما يجتمعون يومي الثلاثاء والأربعاء في واشنطن. ومنذ اجتماع المسؤولين في يوليو الماضي، تظهر «مجمل» البيانات، على حد تعبير رئيس المجلس، جيروم باول، أن الاقتصاد لا يزال يتمتع بالمرونة، وأن التضخم يزداد، ويرتفع بشكل جامح.

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