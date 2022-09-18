بدأ السباق.. البيت الأبيض يوصي بإنشاء دولار رقمي والصين تختبر "تشفير" اليوان

المصدر: إعداد: أحمد الشنقيطي

ت + ت - الحجم الطبيعي

تقترب إدارة الرئيس جو بايدن من تطوير عملة رقمية للولايات المتحدة، قائلة إنها ستساعد على تعزيز دور البلاد كقوة مالية عالمية.

وصدر بالأمس إطار يحدد تنظيم الأصول الرقمية في الولايات المتحدة، بما في ذلك العملة المشفرة وغيرها من عناصر القيمة الموجودة فقط في شكل رقمي. ويتضمن الإطار طرقاً لجعل التعامل مع هذه الأصول أسهل وضمان مقاومة مساحة الأصول الرقمية للاحتيال.

وعلى مدى الأشهر الستة الماضية، منذ إصدار الأمر التنفيذي رقم 14067 لبايدن في 22 مارس الماضي الذي يحمل عنوان "ضمان التطوير المسؤول للأصول الرقمية"، تعمل الوكالات الحكومية المعنية على إنشاء الإطار الذي صدر اليوم.

نظام فعال

ولتسهيل المعاملات الرقمية، يقترح الإطار إنشاء عملة رقمية للبنك المركزي الأمريكي، أو CBDC، وهي في الأساس نطاق مركزي لشكل رقمي من الدولار الأمريكي. وتشير صحيفة وقائع صدرت لوصف ردود الوكالة على الأمر التنفيذي إلى أن العملة الرقمية الصادرة عن البنك المركزي يمكن أن تجعل من الممكن وجود نظام دفع فعال، وخلق ابتكارات تقنية، وتسهيل المعاملات عبر الحدود، وكل ذلك مع تعزيز الاستدامة البيئية.

وأدت مناقشة الدولار الرقمي إلى اتهامات لا أساس لها من الصحة من شأنها أن تؤدي إلى سيطرة الحكومة على الأصول الرقمية. وقال أحد منشورات تيك توك، جزئياً، إن تنفيذ الأمر التنفيذي رقم 14067 سيسمح للحكومة الفيدرالية "بتشغيل أموالك وإيقافها".

ودحضت بوليتيفاكت التابعة لمعهد بوينتر هذا البيان قائلة: "لا يسمح الأمر التنفيذي رقم 14067 للحكومة الفيدرالية بالتحكم إلكترونياً في الأموال"، نقلاً عن عدة مصادر.

والواقع أن الدولار الأمريكي الإلكتروني موجود حالياً في حسابات البنوك التجارية في جميع أنحاء البلاد، مدعوماً باحتياطيات بموجب نظام يعرف باسم الخدمات المصرفية الاحتياطية الجزئية. يطلب بنك الاحتياطي الفيدرالي من البنوك الاحتفاظ بجزء صغير فقط من التزامات ودائعها. تتم التحويلات إلكترونياً.

سيتم تنظيم الدولار الرقمي الافتراضي، كما هو الحال مع الدولار الفعلي، من قبل البنك المركزي. وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي ، جيروم باول عدة مرات ، إن السبب الرئيسي للعملة الرقمية في ظل البنك المركزي هو القضاء على الحاجة إلى العملة المشفرة.

إجراءات صارمة

كان النشاط غير القانوني في مجال الأصول الرقمية مصدر قلق منذ إنشاء التشفير، لدرجة أن المخاوف بشأن الأمن وإمكانية الاحتيال أبقت نحو 84% من سكان الولايات المتحدة بعيداً عن عالم العملات الرقمية المشفرة.

اليوان الرقمي

يأتي ذلك في ظل تخطيط الصين، أن تصبح أول اقتصاد رئيس يختبر عملة رقمية على المستوى المحلي، حيث من المتوقع أن يحل اليوان الرقمي محل العملة النقدية المتداولة حاليًّا.

وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، قالت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخو"، إن بنك الشعب الصيني PBOC دعا إلى بذل جهود لتسهيل الترابط بين نظام عملة اليوان الرقمي وأدوات الدفع الإلكتروني التقليدية بهدف جعل استخدام العملة الرقمية أكثر بين الشعب.

وكشفت مجلة "ذا إكونوميست" البريطانية عن أن الصين تعمل على جعل عملتها المحلية اليوان رقمية بهدف كسر احتكار الدولار الأمريكي لسوق العملات العالمية.

وأضافت أن الصين تسعى في سبيل ذلك إلى إنشاء نظام مدفوعات يتيح لليوان التمتع بنفوذ أكبر في الخارج، من دون المساس بالضوابط المفروضة على رؤوس الأموال الصينية في الداخل.

وأرجعت المجلة إقدام بكين على هذه الخطوة إلى خوف مسؤوليها من أن تفرض واشنطن وحلفاؤها عقوبات صارمة عليها إذا أقدمت على غزو تايوان، مثلما فعلوا مع روسيا إثر عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وأوضحت أنهم يطمحون إلى بناء نظام مدفوعات يسهل على شركائها التجاريين استخدامه، ويصعب على أمريكا حظره.

وأشارت إلى أنه في سبيل ذلك ظلت الصين منذ مايو 2020 تعكف على تجربة نسخة رقمية من اليوان أُطلق عليها اسم e-cny أو اليوان الرقمي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز