شبح الركود يفاقم خسائر الأسهم العالمية

المصدر: عواصم -وام

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تراجعت مؤشرات الأسهم العالمية بنحو جماعي، خلال تداولات الأسبوع الماضي، تحت وطأة تزايد مخاوف الركود العالمي، وتقارير صندوق النقد والبنك الدوليين، بشأن آفاق قاتمة لمستقبل النمو العالمي، فضلاً عن اشتعال التضخم على مستوى العالم، وما صاحبه من إجراءات لرفع أسعار التضخم للجم ارتفاعات الأسعار، ومن ثم الضغط على مؤشرات البورصات العالمية.

ونزلت المؤشرات الأمريكية نحو أدنى مستوياتها في شهرين، فيما سجلت الأسهم الأوروبية أسوأ أداء أسبوعي منذ 3 أشهر.

وانخفضت مؤشرات بورصة وول ستريت الأمريكية، مع نزول مؤشر «ناسداك»، الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا، بنسبة 5.5 % تعادل 663.9 نقطة، بالغاً مستوى 11448.4 نقطة.

وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» القياسي 4.8 %، خاسراً نحو 194 نقطة، ليغلق عند 3873.33 نقطة، وتراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي بنحو 1329.3 نقطة، أو 4.1 %، ليقفل عند 30822.42 نقطة.

وعلى صعيد الأسواق الأوروبية، هبط مؤشر «يورو ستوكس 50» بنحو 2 %، إلى 3500.41 نقطة، فاقداً نحو 69.6 نقطة، ونزل مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي 2.9 %، توازي 12.3 نقطة، إلى 408.24 نقاط.

وتراجع مؤشر «كاك» الفرنسي بنحو 2.2 %، تعادل 135 نقطة، ليقفل عند 6077.3 نقطة، وتراجع مؤشر «فوتسي 100» البريطاني 1.6 %، توازي 114.4 نقطة، إلى 7236.68 نقطة، فيما انخفض مؤشر «داكس» الألماني، أكثر من 346.9 نقطة، أو2.7 %، ليغلق عند 13088.21 نقطة.

وهبطت الأسهم الآسيوية بصورة جماعية، حيث تراجعت الأسواق اليابانية مع انخفاض مؤشر نيكاي القياسي في بورصة طوكيو للأوراق المالية، خلال الأسبوع 2.3 %، أو 647.1 نقطة، ليغلق عند 27567.65 نقطة، بينما تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 1.4 %، توازي 27 نقطة، بالغاً مستوى 1938.56 نقطة.

ونزل مؤشر بورصة بومباي سينكس، نحو 952.3 نقطة، أو 1.6 %، ليصل إلى 58840.79 نقطة، فيما تراجع مؤشر «إي إس آي» المركب في بورصة شنغهاي 4.2 %، توازي 135.6 نقطة، ليقفل عند 3126.4 نقطة، وانخفض مؤشر هانغ سينغ الصيني 3.1 %، تعادل 600.56 نقطة، ليقفل عند 18761.69 نقطة.

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