النفط يرتفع مع تراجع الدولار لكن يتجه لخسارة أسبوعية

المصدر: نيويورك - رويترز

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ارتفعت أسعار النفط بنحو دولار اليوم الجمعة مع تراجع العملة الأمريكية، لكنها تتجه لتسجيل خسارة أسبوعية وسط مخاوف من زيادات حادة في أسعار الفائدة، وهو الأمر الذي من المتوقع أن يكبح النمو الاقتصادي العالمي والطلب على الوقود.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.14 دولار أو 1.3 % إلى 91.98 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 1543 بتوقيت جرينتش.

كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 83 سنتاً أو بنسبة 1%، إلى 85.93 دولاراً.

ويتجه المؤشران القياسيان إلى تسجيل خسائر بنحو 1 % للأسبوع الثالث على التوالي، لأسباب من بينها قوة الدولار الأمريكي التي تجعل النفط أكثر تكلفة للمشترين الذين يستخدمون عملات أخرى.

ومنذ بداية الربع الثالث وحتى الآن، هبط كلا الخامين بنحو 20 % في أسوأ انخفاض فصلي بالنسبة المئوية منذ بداية جائحة كورونا في الفصل الأول من 2020.

ويتأهب المستثمرون لزيادة كبيرة في أسعار الفائدة الأمريكية ما قد يؤدي إلى ركود وتقليل الطلب على الوقود.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماع السياسة في 20 ـ 21 سبتمبر.

ويهيمن القلق على السوق أيضاً بسبب توقعات وكالة الطاقة الدولية بنمو لا يُذكر في الطلب على النفط في الربع الأخير بسبب ضعف توقعات الطلب في الصين.

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